MX vs. ATV All Out: Offroad-Action steuert auf Switch zu

Das bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox (zum Test ) erschienene Offroad-Rennspiel MX vs. ATV All Out wird ab dem 1. September 2020 auch auf Nintendo Switch an den Start gehen, wie THQ Nordic und die Rainbow Studios bekannt geben Dazu heißt es vom Hersteller: "MX vs ATV All Out hält rasend auf Nintendo Switch Einzug und bietet Spielern auf der ganzen Welt die Wettbewerbsmodi Supercross, Nationals, Opencross, Waypoint, Freestyle und viele mehr für unterwegs!" Für Multiplayer-Fans werden außerdem ein Split-Screen-Modus für zwei Spieler und ein Online-Modus für bis zu acht Spieler versprochen.