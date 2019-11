505 Games: Fast 18 Mio. Euro Umsatz durch Control und die Erwartungen an Death Stranding auf PC - 4Players.de

Digital Bros., der italienische Mutterkonzern von 505 Games, hat seinen Geschäftsbericht für das abgeschlossene Quartal (Juli bis September) vorgelegt. Der Publisher verbuchte einen Umsatz in Höhe von 38,53 Mio. Euro (+121%) und ein EBIT (Gewinn ohne Berücksichtigung von Zinsen und Steuern) in Höhe von 3,19 Mio. Euro. Der Nettogewinn beträgt 2,9 Mio. Euro. Control hat 17,7 Mio. Euro zu dem Umsatz beigetragen (Schätzung: ca. 300.000 Verkäufe bei 60 Euro Verkaufspreis). Im vorherigen Quartal überwies Epic Games 9,49 Mio. Euro an den Publisher als Gegenleistung für die Zeitexklusivität der PC-Version im Epic Games Store . Der Gesamtumsatz mit Control bis Ende September 2019 beträgt also 27,19 Mio. Euro. Das Budget des Spiels soll zwischen 20 Mio. und 30 Mio. Euro betragen haben. Bloodstained: Ritual of the Night , das Mitte Juni 2019 veröffentlicht wurde, steuerte in diesem Quartal 5,5 Millionen Euro zum Umsatz bei. Insgesamt setzte das Unternehmen 32,613 Mio. Euro mit "Premium Games" (Pay-to-play) um. 4,125 Mio. Euro stammten aus dem Vertrieb in Italien und 1,673 Mio. Euro von Free-to-play-Projekten (vor allem Gems of War).Auch Remedy Entertainment, die finnischen Entwickler von Control, haben sich zu Wort gemeldet und klärten auf, dass der Finanzbericht von 505 Games nur schwer mit dem von Remedy zu vergleichen sei, da beide Unternehmen unterschiedliche Abrechnungsstandards verwenden würden (FAS vs. IFRS). Im Internet kursierende Schätzungen über den Gewinn/Umsatz seien falsch. Der grundlegende Publishing-Vertrag sah vor, dass Remedy 45 Prozent des Nettoumsatzes erhält. Der Umsatzanteil wird aus dem Nettoumsatz berechnet, der Abzüge wie Herstellungs- und Vertriebskosten sowie Marketingausgaben des Spiels berücksichtigt, die stellenweise im Voraus abgezogen werden. Konkretere Angaben wurden von Remedy nicht gemacht, aber der grundlegende Ausblick (Wachstum von Umsatz und Gewinn) für 2019 wurde bestätigt.Im laufenden Quartal hat 505 Games Indivisible (bis auf Switch) veröffentlicht. Bloodstained soll noch im "Fernen Osten" erscheinen. Journey to the Savage Planet wird im Januar 2020 auf PC und Konsolen erhältlich sein. Im Zeitraum von April bis Juni 2020 soll eine neue Free-to-play-Version von Hawken zusammen mit einer Mobile-Version von Assetto Corsa an den Start gehen. Im Sommer 2020 wird 505 Games als Publisher von Death Stranding auf PC fungieren . Es wird geschätzt, dass das Spiel auf dem PC mehr als 50 Millionen Euro umsetzen wird.Dem Geschäftsbericht ist zu entnehmen, dass je nach Erfolg des Verkaufsstarts eine DLC-Strategie festgelegt werden soll. Durch kostenlose als auch kostenpflichtige Erweiterungen sollen zusätzliche Einnahmen generiert werden. Insgesamt erwartet der Konzern für das laufende Geschäftsjahr ein starkes Umsatzwachstum bei gleichzeitiger signifikanter Verbesserung aller Finanzkennzahlen.