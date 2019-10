Earth Defense Force: Iron Rain: PC-Termin der Riesenviecherwegballerorgie - 4Players.de

Get ready to deploy. Earth Defense Force: Iron Rain is coming to @steam_games next week! https://t.co/5CHpf2xTJX pic.twitter.com/o3Pk42dINX



— Earth Defense Force (@EDF_OFFICIAL_EN) October 11, 2019

Der Termin der PC-Version von Earth Defense Force: Iron Rain steht fest. Das Third-Person-Actionspiel wird am 15. Oktober 2019 für PC via Steam erscheinen. Die PC-Umsetzung umfasst mehr als 50 Missionen, fünf Schwierigkeitsstufen, einen Split-Screen-Modus (geteilter Bildschirm) im Offline-Modus und den Online-Multiplayer-Modus. Weitere Angaben zur PC-Fassung wurden nicht gemacht.Die Riesenviecherwegballerorgie erschien im April 2019 für PlayStation 4. Unseren Test findet ihr hier : Wenn man von Trash-Spielen spricht, landet man schnell bei Onechanbara. Und natürlich der simpel gestrickten, aber dennoch motivierenden Kammerjäger-Action Earth Defense Force. Nachdem die Serie gut 15 Jahre von Sandlot gehegt und gepflegt wurde, während man ständig damit kokettierte, technisch herrlich rückständig zu sein, geht für Earth Defense Force: Iron Rain ein neues Team an den Start. Ob die Riesenameisen und Megarobotor in den Händen der WWE- und UFC-Macher von Yuke's gut aufgehoben sind, klären wir im Test Letztes aktuelles Video: Video-Test