Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2: Anime-Mech-Action kommt nach Europa - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment wird die bereits letztes Jahr in Japan erschienene Anime-Mech-Action Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 2019 auch in Europa auf Free-to-play-Basis für PlayStation 4 veröffentlichen, wie der Publisher im Rahmen der Anime Expo bekannt gab."Als Piloten von gigantischen Mobile Suits stürzen sich SpielerInnen in gewaltige Kämpfe, sowohl auf dem Boden, als auch im Weltall. Ebenso lassen sich auch als Infanterieeinheit Vorteile verschaffen, indem Bomben an taktisch wichtigen Orten platziert oder Unterstützungsfeuer bereitgestellt werden. Der Kampf um die Position als Top-Pilot, in 6-gegen-6-Online-Kämpfen, beginnt nun", so der Hersteller.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer