My Time at Portia: Mobile Umsetzungen kommen im August

Die iOS- und Android-Umsetzungen des Aufbau-Abenteuers My Time at Portia ab 7,99€ bei kaufen ) haben ein weltweites Veröffentlichungsdatum bekommen: Ab dem 4. August 2021 können sich auch Nutzer der mobilen Plattformen ins postapokalyptische Landwirtschafts-Abenteuer mit starkem Konstruktions-Fokus stürzen."Zur großen Feier der Veröffentlichung auf Smartphones und Tablets bestellst Du das Spiel von Pathea Games und Pixmain auf iOS-Geräten für 6,99 Euro im App Store vor und sparst über 20 Prozent im Vergleich zum Vollpreis. Außerdem erwarten Dich im Titel viele exklusive Belohnungen, je mehr Fans sich vorab registrieren. Als Android-Nutzer registrierst Du Dich für das Spiel im Google Play Store vor.(...)Bei Deiner Reise durch das wunderschöne Portia wirst Du mit nichts Geringerem beauftragt, als den alten Glanz menschlicher Zivilisation in einem fremden Land wiederherzustellen. Während Du Dich zum erfahrenen Handwerker mauserst, freundest Du Dich mit den Stadtbewohnern an und entlockst der postapokalyptischen Welt tief vergrabene Geheimnisse.(...)Die Mobile-Version verfügt über ein übersichtliches, bedienungsfreundliches Interface samt Touchscreen-Steuerung und vollständig überarbeiteter Benutzeroberfläche. Auch Spieler, die sich ein optimierteres Spielerlebnis gewünscht haben, kommen voll auf ihre Kosten: Zahlreiche Shortcuts und andere zeitsparende Neuerungen helfen angehenden Handwerkern dabei, ihre Traumstadt effizienter zu entwickeln. Du kommst zudem in den Genuss einer manuellen und automatischen Speicherfunktion, um Dir völlig unkompliziert immer und überall ein reibungsloses, mobiles Spielerlebnis zu ermöglichen.Außerdem erwarten Dich viele weitere Features:- Errichte Gebäude und betreibe eine 3D-Werkstatt: Du erkundest jeden Winkel der Karte, sammelst Baumaterial und steigst mit der Zeit von Handarbeit auf effiziente, industrielle Automatisierungen um. Übernimm als Neuzugang im Dorf neue Pflichten und meistere die Handwerkskunst, um Deinen Beitrag zum Wohle von Portia und seiner Bewohner zu leisten. Von einfachen Nähmaschinen zu hochmodernen Flugsesseln stellst Du alles von Hand her. Wenn Du gerne in die Viehzucht einsteigen möchtest, kannst Du außerdem Bauernhoftiere großziehen und sogar ein Alpaka reiten!Finde in Portia neue Freunde… und sogar die große Liebe: Portia wird von über 50 NPCs bevölkert, mit denen Du interagieren kannst. Freunde Dich mit ihnen an und verbessere eure Freundschaft. (...) Wenn es richtig gut läuft, habt ihr die Möglichkeit zu heiraten, Kinder zu bekommen und euren Nachwuchs zu erziehen. Meistere herausfordernde Kämpfe und begib Dich auf Abenteuer: Du verbesserst Deine Kampffertigkeiten, nimmst es in den postapokalyptischen Ruinen mit angsteinflößenden Monstern auf und gehst den Geheimnissen einer verlorenen Welt auf die Spur.(...)Virtuelle Reisende, die ihren mobilen Urlaub in Portia schon vorbestellen möchten, können dies für iOS im App Store tun und sich für Android auf Google Play vorab registrieren. Sichere Dir jetzt einen Platz, um großartige exklusive Belohnungen für Spieler auf Smartphones und Tablets freizuschalten!"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Mobile