Projection: First Light: Bühne frei für das Schattenpuppen-Adventure auf PC und Konsolen

Am 28. bzw. 29. September 2020 haben die Shadowplay Studios, Sweaty Chair und die Blowfish Studios das bereits für iOS erschienene 2D-Adventure Projection: First Light auch für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam und eShop wird noch bis zum 6. bzw. 12. Oktober ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,39 Euro statt 17,99 Euro). Im Microsoft Store bezahlt man bis zum 7. Oktober 15,99 Euro statt 19,99 Euro, während Mitglieder von PlayStation Plus aktuell sogar einen Preisnachlass von 40 Prozent im PlayStation Store erhalten und so lediglich 10,79 Euro statt 17,99 Euro bezahlen. Auf PC und Xbox One steht zudem eine kostenlose Demo zum Download bereit.Spielbeschreibung des Herstellers: "Projection: First Light beschäftigt sich mit den Abenteuern von Greta, einem Mädchen, das in der mythologischen Schattenpuppen-Welt lebt. Sie beginnt eine Reise der Selbsterleuchtung, unterstützt von legendären Helden aus jeder Kultur, die sie erkundet. Begleitet von einer stimmungsvollen Optik und einem himmlischen Soundtrack mit antiken Instrumenten, die für Schattenpuppen-Auftritte verwendet wurden, Projection: First Light nimmt Spieler mit auf eine inklusive Reise durch die Geschichte der Schattenpuppen. Die Geschichte entfaltet sich in Indonesien, China, der Türkei und dem England des 19. Jahrhunderts. Am Anfang ihrer Expedition ergreift Greta die Kontrolle über eine Lichtquelle und erlangt die Fähigkeit, diese zu manipulieren. Schatten werden zu Türmen und Wänden, oder zu eleganten und phantasievollen Lösungen für strahlende Rätsel, und Feinde können zerstreut werden - Projection: First Light beschäftigt sich mit Themen wie Weltlichkeit, Respekt und Verständnis."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC PS4 Xbox One Switch