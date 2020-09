Stormworks: Build and Rescue: Virtueller Seenotdienst verlässt den Early-Access-Hafen

Screenshot - Stormworks: Build and Rescue (PC) Screenshot - Stormworks: Build and Rescue (PC) Screenshot - Stormworks: Build and Rescue (PC) Screenshot - Stormworks: Build and Rescue (PC) Screenshot - Stormworks: Build and Rescue (PC) Screenshot - Stormworks: Build and Rescue (PC) Screenshot - Stormworks: Build and Rescue (PC)

Am 17. September 2020 haben Sunfire Games ihre Seenotdienst-Simulation Stormworks: Build and Rescue in der Version 1.0 für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach gut zwei Jahren offiziell beendet. Trotzdem soll das Spiel auch weiterhin mit regelmäßigen Updates erweitert und verbessert werden. Auf Steam werden für den Download aktuell 20,99 Euro fällig. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 93 Prozent von 9.811 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Stormworks: Build and Rescue ist ein reichhaltiger und dramatischer Physik-Spielplatz. Steuere deine maßgefertigten, bausteinbasierten, programmierbaren Fahrzeuge in heftige ozeanische Stürme. Plane und führe packende Rettungsaktionen in verschiedenen herausfordernden Krisenszenarien aus. Deine sorgfältig gebauten Fahrzeuge und Missionen kannst du auch per Steam-Workshop exportieren und mit anderen Spielern teilen.Baue Fahrzeuge, indem du Blöcke in einem reichen Verarbeitungsprogramm platzierst, passe sie mit deinen eigenen Ideen an und programmiere ihr Verhalten mit dem starken Logiksystem im Spiel. Wähle aus einer breiten Auswahl von Komponenten und stelle deine eigenen Rettungshubschrauber, -boote, -U-Boote und mehr zusammen... Bezwinge das Meer, das Land oder den Himmel in deinem neu erschaffenen Fahrzeug. Navigiere durch über 15 000 Quadratkilometer Ozean und Inseln in einer atemberaubenden, dynamischen Welt. Spieler müssen darauf achten, dass sie das richtige Fahrzeug für die Situation erschaffen, denn jede Mission ist einzigartig.Gestalte bestimmte Fahrzeuge, die auf die herausfordernden Missionen abgestimmt sind und dich über weite Ozeane, Inselanlagen, ferne Plattformen und mehr führen. Rette Überlebende aus dem Wasser, bekämpfe Feuer, hilf bei Reparaturen von Ölplattformen, steuere Maschinen in Kernkraftwerken und mehr. Erschaffe und teile deine eigenen Missionen dank des reichen Missionsprogramms. Schalte neue Orte und Komponenten im Karrieremodus frei oder erkunde deine Ideen im Kreativen Modus.Schließe dich deinen Freunde im kooperativen Multiplayer an, steuere als Multi-Crew Fahrzeuge und schließe komplexe Missionen ab, die genaue Planung und Koordination verlangen. Der Tag-Nacht Zyklus und das dynamische Wettersystem schaffen vielfältige Umgebungen, um deine Kreationen zu testen. Von ruhigen, sonnigen Morgen zu gnadenlosen, stürmischen Nächten und sogar Tsunamis - starke Winde können den Ozean von sanften Kräuselungen in wilde, gigantische Wellen verwandeln. Dies kann die von deinen Fahrzeugen genutzte Physik-basierte Hydrodynamik und Verschiebungsauftrieb-Systeme beeinflussen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer