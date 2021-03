Hell Let Loose: Teambasierter Ego-Shooter im Zweiten Weltkrieg eröffnet das Feuer auch auf PS5 und XBS

Kämpfe in epischen Mehrspielerkämpfen mit 50 Spielern je Seite.

Zwei einzigartige Spielmodi - Offensive und Kriegsführung

Neun Karten mit weiteren in Planung - lande am Omaha Beach, kämpfe dich durch Carentan und erobere den gefrorenen Wald von Foy, bevor du Hügel 400 eroberst.

Du schlägst nie dieselbe Schlacht erneut - es gibt 99 Eroberungspunkte pro Karte, was tausende möglicher Kampfverläufe nach sich zieht.

Spiele und meistere eine oder mehrere von 14 einzigartigen Rollen, darunter: Offizier, Sanitäter, Maschinengewehrschütze, Kommandant, Besatzungsmitglied, Scharfschütze und mehr.

Regelmäßige Updates mit neuen Karten, Waffen, Features und Fehlerbehebungen.

Realistische Ballistik und Rückstoßmuster ermöglichen lebensechtes Schussverhalten.

Einzigartiger, dreigeteilter Spiel-Sprachchat: Nahbereich, Befehlshaber und Einheiten.

Brutale Kämpfe - Freund und Feind werden von schweren Waffen zerrissen.

Dauerhafter Spielerfortschritt - Zeige deine Erfahrung mit neuen Uniformen, Ausrüstungen und Anpassungsoptionen, wenn die einzelnen Rollen und dein Spielerprofil in der Stufe aufsteigen.

Setz dich ans Steuer vieler Fahrzeuge des Zweiten Weltkriegs - darunter Tiger, Sherman, Stuart und Puma - und freu dich auf viele weitere.

Bombardiere den Gegner mit einer Reihe schwerer Waffen und lösche ihn mit Panzerabwehrwaffen und Artillerie aus.

Erbaue gepanzerte Stellungen, um deine Position zu befestigen.

Schmettere mit Teamwork durch die gegnerische Front und lass dich durch nichts vom Sieg abhalten.

Spiele als Kommandant und führe dein Team zum Sieg, indem du verschiedene Fähigkeiten einsetzt und deine Soldaten über die taktische Karte anleitest.

Der teambasierte Online-Shooter Hell Let Loose ab 26,99€ bei kaufen ) von Black Matter und Team17 wird auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen, wie die Kollegen von Gematsu dem Jahresabschluss des Publishers entnommen haben. Die Veröffentlichung soll 2021 zusammen mit dem Early-Access-Ende der PC-Fassung erfolgen, die auf Steam aktuell 29,99 Euro kostet und bis dato von über 23.000 Spielern "sehr positiv" bewertet wurde. In der Spielbeschreibung heißt es: "Werde Teil der wachsenden Spielerfahrung von Hell Let Loose - einem extrem fordernden Zweiter-Weltkrieg-Shooter mit epischen Kämpfen. 100 Spieler mit Infanterie, Panzern, Artillerie, einer dynamischen Front und einzigartigem, ressourcenbasiertem Metaspiel.Erlebe die berühmtesten Kämpfe an der Westfront, darunter Carentan, Omaha Beach, Foy und mehr. Dies sind Schlachten in ganz neuem Maßstab ... Donnernde Panzer beherrschen das Gefecht, wichtige Nachschublinien versorgen die Front - du bist ein Zahnrad in der gigantischen Maschine der Kriegsführung. Hell Let Loose wirft dich in das Chaos des Krieges, in dem spielergesteuerte Fahrzeuge die Front dynamisch verschieben und einzelne Einheiten das Blatt in der Schlacht wenden können.Auf den mehr als neun ausgedehnten Karten, die nach echten Aufklärungsbildern und Sattelitenaufnahmen erstellt wurden, wird das Schlachtfeld in große Eroberungssektoren aufgeteilt - dies ermöglicht stets neues Gameplay, bei dem zwei Streitmächte aus jeweils 50 Spielern sich auf Feldern und Brücken sowie in Wäldern und Städten bis zum Tod bekämpfen und so die Front verschieben. Wird ein Sektor eingenommen, generiert dieser eine von drei Ressourcen für dein Team, was ein komplexes Metaspiel bis zum Sieg ermöglicht."Als wichtigste Features werden aufgeführt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer