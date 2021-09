Hell Let Loose: Multiplayer-Shooter im Zweiten Weltkrieg kommt Anfang Oktober auch für PS5 und Xbox Series X/S

Erst am 27. Juli hatte der Shooter Hell Let Loose ab 35,99€ bei kaufen ) von Team17 und Black Matter den Early Access hinter sich gelassen Steam : 39,99 Euro). Schon bald sollen sich allerdings auch Konsolen-Spieler ins Getümmel des Zweiten Weltkriegs stürzen können. Wie Gematsu.com berichtet, haben Publisher Team17 und Entwickler Black Matter Party angekündigt, dass der Titel am 5. Oktober für PlayStation 5 and Xbox Series X/S startet.Die Vorbestellungen sollen heute auf der Xbox Series X eröffnet werden (inklusive Kosmetik-DLC "The Silver Vanguard"). Zwischen den zwei Konsolen-Umsetzungen werde Cross-play ermöglicht. Eine PS5-Beta ist zudem von Donnerstag, 16. September bis Montag, 20. September geplant - und zwar im Warfare-Modus auf der Karte "Hurtgen Forest".