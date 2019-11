Tracks - The Train Set Game: Spielzeugeisenbahn-Baukasten für PC und Xbox One eröffnet - 4Players.de

Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC) Screenshot - Tracks - The Train Set Game (PC)

Whoop Games und Excalibur Games haben den Spielzeugzug-Baukasten Tracks - The Train Set Game am 14. November 2019 für PC und Xbox One veröffentlicht und das Early-Access-Gleis damit verlassen. Auf Steam und im Microsoft Store werden 19,99 Euro, im Humble Store lediglich 16,79 Euro für den Download fällig. Im Excalibur Games Store gibt es auch eine PC-Boxversion, während der Titel auf Konsole Teil des Xbox Game Pass' ist. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 92 Prozent von 337 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Tracks ist ein wunderschöner Spielzeug-Zugverband-Baukasten, der euch die Werkzeuge zum Spielen ohne Grenzen gibt. Begebt euch den weitläufigen Sandkasten und verlegt Gleisteile, baut Brücken und Städte - ganz einfach erlernbar! Sobald ihr bereit seid, steigt ihr auf den Fahrersitz und fahrt mit eurem kleinen Zug in Ego-Perspektive - und steuert beim Fahren Geschwindigkeit und Richtung.""Beginnt in einer vorgefertigten Umgebung, sei es eine moderne Stadt oder ein nächtliches Winterwunderland oder beginnt in einer völlig leeren Welt. Fügt Bäume und Büsche aus verschiedenen Biotopen, Gebäude, Bahnhöfe, Tiere, Fahrzeuge, Dekor und mehr hinzu. Gestaltet eure Welt weiter, indem ihr das Gelände und Farbe des Nebels ändert. Gestaltet euren eigenen Zug und wählt Farben und Muster.Spielt mit Zusatzantrieb, Glocken und Rampen, damit eure Zugfahrt aufregend wird! Für ein komplexeres Zugsystem könnt ihr Weichen hinzufügen und sogar mehrere Züge fahren lassen. (...) Von ausgedehnten grünen Landschaften bis hin zu Wüstenstädten und atmosphärisch nebligen Industrieanlagen bis hin zu lebendigen Zirkuseinrichtungen - euch und euren Zug erwarten unzählige Möglichkeiten. Lasst eurer Phantasie freien Lauf und baut die Spielzeugeisenbahn eurer Träume."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer