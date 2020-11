Tracks - The Train Set Game: Eisenbahn-Baukasten für Switch erschienen

Am 24. November 2020 haben Whoop Group und Excalibur Games den bereits für PC und Xbox One erschienenen sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten Holzeisenbahn-Simulator Tracks auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Neben dem Hauptspiel sind zudem die DLC-Pakete "Sci-Fi Pack" und "Suburban Pack" enthalten. Im eShop wird noch bis zum 30. November ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des auch als Boxversion im Handel erhältlichen Titels gewährt (26,99 Euro statt 29,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Tracks ist ein Aufbauspiel für Spielzeugzüge, das dir Werkzeuge für ein grenzenloses Spielvergnügen an die Hand gibt. Spring in einen riesigen Sandkasten, lege Gleise und baue Brücken, erschaffe Welten und erlebe sie dann aus der Fahrerperspektive deines Zuges. Spiele mit Turbos, gestalte Feuerwerke, komponiere Melodien und vieles mehr.Beginnt in einer vorgefertigten Umgebung, sei es eine moderne Stadt oder ein nächtliches Winterwunderland oder beginnt in einer völlig leeren Welt. Fügt Bäume und Büsche aus verschiedenen Biotopen, Gebäude, Bahnhöfe, Tiere, Fahrzeuge, Dekor und mehr hinzu. Gestaltet eure Welt weiter, indem ihr das Gelände und Farbe des Nebels ändert. Gestaltet euren eigenen Zug und wählt Farben und Muster. Von ausgedehnten grünen Landschaften bis hin zu Wüstenstädten und atmosphärisch nebligen Industrieanlagen bis hin zu lebendigen Zirkuseinrichtungen - euch und euren Zug erwarten unzählige Möglichkeiten. Lasst eurer Phantasie freien Lauf und baut die Spielzeugeisenbahn eurer Träume."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch