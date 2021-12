TheA500 Mini: Release-Termin und komplette Spieleliste der Mini-Variante des Heimcomputer-Klassikers Amiga 500 stehen fest

Die vollständige THEA500 MINI Spiele-Übersicht:

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition'92

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

California Games

The Chaos Engine

Dragons Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

The Lost Patrol

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X: Special Edition 93

Qwak

The Sentinel

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

Titus The Fox: To Marrakech And Back

Worms: The Director's Cut

Zool: Ninja Of The "Nth" Dimension



Die offizielle Produktbeschreibung:

Die Hochphase an Miniatur-Versionen bekannter Retro-Systeme scheint vorbei zu sein. Mit der PC Engine Core Grafx Mini erschien Mitte 2020 die letzte wesentliche "große" Neuauflage kultiger Retro-Systeme. Doch nächstes Jahr kommen die Fans der guten alten Spielezeit nochmal auf ihre Kosten, wenn Koch Media den von Retro Games entwickelten THEA500 Mini veröffentlicht. Die Mini-Version des Commodore Amiga 500 soll am 25. März 2022 erscheinen, wie man nun bekannt gegeben hat. Gleichzeitig kündigte man auch noch ein weiteres Spiel an, so dass die Liste integrierter Titel auf 25 angewachsen ist.Und der voraussichtlich letzte Neuzugang hat es in sich: Es handelt sich um Stunt Car Racer von Entwickler-Legende Geoff Crammond. Bei seiner Premiere im Jahr 1989 hat das Rennspiel Höchstwertungen einfahren können, darunter ein 93% im Amiga Format Magazin sowie 92% in CU Amiga-64.THEA500 Mini ist eine Hommage an die 1980er Jahre, die Blütezeit der 16-Bit-Computer; inspiriert von der Veröffentlichung des Amiga 500 im Jahr 1987, der eine 16/32-Bit-CPU, 512 KB RAM und eine Reihe von kundenspezifischen Chips für die Produktion von erstklassigem Sound und Video enthielt.Besitzer des THEA500 Mini können eines der 25 mitgelieferten klassischen Amiga-Spiele spielen, die sie aus einem einfach zu bedienenden Menu-Karussell auswählen können. Oder sie laden ihre eigenen Spiele per USB-Stick mit voller WHDLoad-Unterstützung und einer Reihe von Optionen zur Auswahl. Außerdem können Besitzer des THEA500 Mini ihr Spiel jederzeit speichern und fortsetzen, damit sie auch die schwierigsten Klassiker zu Ende spielen können.Der von Retro Games Ltd. entwickelte und von Koch Media vertriebene THEA500 Mini bietet die perfekte Emulation nicht nur des ursprünglichen A500 (OCS) und des Enhanced Chip Set (ECS) zukünftiger Versionen, sondern auch der Advanced Graphics Architecture (AGA) des A1200.Der THEA500 Mini wird mit der 2-Tasten-Maus im Original-Design und dem neu entwickelten 8-Tasten-Präzisions-Gamepad geliefert, so dass Besitzer des THEA500 Mini ihre Steuerungsmethode selbst wählen können. Zur Ergänzung der Bildschirmtastatur können Besitzer des THEA500 Mini eine externe Standard-PC-Tastatur anschließen, um zusätzliche Funktionen zu nutzen.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer