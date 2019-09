Medal of Honor: Above and Beyond: Rift-exklusiver VR-Weltkriegs-Shooter von Respawn vorgestellt - 4Players.de

Titanfall



Endlich ist die Katze aus dem Sack: Im Rahmen der heutigen Eröffnung der Oculus Connect hat Respawn Entertainment ( Apex Legends ) sein Rift-exklusives Actionspiel vorgestellt. Bei Medal of Honor: Above and Beyond handelt es sich passend zur traditionsreichen Serie um einen Egoshooter im Zweiten Weltkrieg, der im Jahr 2020 für Oculus' PC-Headsets (Rift, Rift S) erscheinen wird.



Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit den Oculus Studios entwickelt und führt den Spieler als Aliierten Agenten der Office of Strategic Services (OSS) an die Front. Aufgaben sind das Infiltrieren, Schusswechsel sowie das "Austricksen der Nazi-Kriegsmaschinerie". Auf dem Weg durch Europa arbeitet man hinter feindlichen Linien mit der französischen Résistance im Rahmen von Sabotageakten zusammen.