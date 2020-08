Medal of Honor: Above and Beyond: Rift-Shooter von Respawn kommt zum Weihnachtsgeschäft

Tune in to #gamescom2020 #OpeningNightLive on Thursday for world premiere story trailer for Medal of Honor: Above and Beyond.



Coming to @OculusGaming this Holiday.



I've seen the trailer, game looks really good - more @Respawn magic from @VinceZampella @phirschmann and team. pic.twitter.com/nQ4Rw9kg5a



— Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 25, 2020

Es gibt ein Lebenszeichen vom großen VR-Weltkriegs-Shooter Medal of Honor: Above and Beyond von Respawn Entertainment ( Titanfall 2 Apex Legends ): Wie Geoff Keighley auf Twitter gezwitschert hat, erscheint der Rift-exklusive Titel zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft:Am Donnerstag, 27. August um 20 Uhr soll nach rund einem Jahr Funkstille ein aktueller Einblick ins Spiel präsentiert werden, und zwar im Rahmen der "gamescom Opening Night Live" auf Youtube . Das VR-Spiel soll offenbar von der Stimmung und der allgemeinen Spielerfahrung her an die Wurzeln der Serie erinnern:"Vince Zampella, Gründer und CEO von Respawn, und Peter Hirschmann, Game Director von Medal of Honor: Above and Beyond, werden zusammen mit Geoff Keighley auf der gamescom Opening Night Live den ganz neuen Trailer zeigen und den Fans mehr dazu erzählen, was sie im bald erscheinenden VR-exklusiven Titel, der im 2. Weltkrieg spielt, erwartet."Letztes aktuelles Video: Oculus Rift Platform Trailer