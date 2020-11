Medal of Honor: Above and Beyond: Oscar-Preisträger Michael Giacchino wirkt am Soundtrack mit

Für Medal of Honor: Above and Beyond arbeitet Giacchino jetzt mit





Nami Melumad zusammen. Sie ist damit die erste weibliche Komponistin, die an der Reihe mitgewirkt hat. Eine erste Hörprobe aus dem Spiel gibt es bei Youtube. Giacchino die Musik für das erste Medal-of-Honor-Spiel, bevor er später in Hollywood Fuß fasste und sich vor allem als bevorzugter Komponist von J.J. Abrams einen Namen machte, für den er u.a. die erfolgreiche TV-Serie Lost und die neuen Star-Trek-Filme vertonte.Für Medal of Honor: Above and Beyond arbeitet Michael Giacchino wird auch am Soundtrack des VR-Shooters Medal of Honor: Above and Beyond mitwirken. Das haben Electronic Arts und Respawn Entertainment verkündet. Tatsächlich ist es nicht das erste Zusammentreffen des Komponisten mit der Reihe: Bereits im Jahr 1999 schrieb

Der Oscar- und Grammy-PreisträgerMedal of Honor: Above and Beyond erscheint am 11. Dezember für VR-Plattformen am PC.Letztes aktuelles Video: GalerieTrailer