Medal of Honor: Above and Beyond: Trailer stellt fünf explosionsreiche Multiplayer-Modi vor

Es wird gesellig und turbulent im kommenden VR-Shooter Medal of Honor: Above and Beyond : Im aktuellen Trailer werden die fünf Mehrspieler-Modi des Triple-A-Titels von Respawn Entertainment (Titanfall) und Oculus vorgestellt. Den Szenen nach zu urteilen scheinen sie fast alle auf schnelle, explosive Matches zu setzen.Vertreten ist u.a. die Spielart Mad Bomber: Darin können den Szenen nach zu urteilen an allen möglichen Orten Bomben platziert werden - oder auch versteckt werden. Außerdem in der Rotation vertreten sind Domination, also die klassische Team-Eroberung von Punkten, Deathmatch, Team-Deathmatch sowie "Blast Radius", eine Art explosives King of the Hill.Medal of Honor: Above and Beyond startet am Freitag, 11. Dezember im Rift-Store und auf Steam, inklusive Crossplay im Multiplayer. Unterstützt werden Rift- und Vive-Headsets sowie die Valve Index. Auch Oculus Quest und Oculus Quest 2 können per Link-Kabel mit einem Gaming-Rechner verbunden werden, um den PC-VR-Shooter zu spielen. Außerdem steckt natürlich eine vollwertige Einzelspieler-Kampagne im Spiel.