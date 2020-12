Medal of Honor: Above and Beyond: Einzelspieler-Umfang, hohe Systemvoraussetzungen (CPU) und viel Speicherplatz

CPU: Intel i7 9700K (oder vergleichbare AMD-CPU)

RAM: 16 GB DDR4

Grafikkarte: Nvidia RTX 2080

SSD empfohlen: Speicherplatz ca. 160 bis 170 GB

Medal of Honor: Above and Beyond wird laut IGN Preview ) und Respawn Entertainment ein recht umfangreiches VR-Spiel. Der Einzelspieler-Modus umfasst sechs Missionen, die jeweils aus neun Segmenten (Levels) bestehen. Die Levels sollen unterschiedlich lang sein und auf Abwechslung setzen. Einige Levels konzentrieren sich eher auf die Story-Momente und in einigen Passagen stehen die Feuergefechte im Mittelpunkt. Auch einige Raid-Passagen ("Bewegung auf Schienen"), z.B. wenn man sich in einem Fahrzeug befindet, sind dabei. Darüber hinaus gibt es ein Prologkapitel, das die Geschichte einleitet, bei den persönlichen VR-Einstellungen hilft und ebenfalls über einen Schießstand als Übungsplatz verfügt.Zusätzlich zu den Einzelspieler-Inhalten gibt es fünf Multiplayer-Modi für zwölf Spieler und zwölf Karten. Es können auch private Matches erstellt werden. Bots als computergesteuerte Mit- und Gegenspieler füllen die öffentlichen Partien auf, damit die Matches immer "voll" sind. Über den Survival-Modus wollten die Entwickler noch nicht sprechen. Außerdem wird man sich in der Galerie zahlreiche Videos/Interviews mit Veteranen anschauen können.Das Spiel wird 160 GB bis 170 GB Speicherplatz erfordern, aber man wird zunächst den doppelten Speicherplatz zur Installation benötigen - aufgrund der Funktionsweise des Oculus-Runtime-Installationsprogramms. Aktuell würden die Entwickler noch an Bugfixes und der generellen Fehlerbehebung arbeiten, schließlich hatte IGN in der Preview "die vielen Bugs" kritisiert.Auf Reddit stellte ein Entwickler noch klar, dass die "empfohlenen Systemvoraussetzungen" relativ hoch ausfallen würden. Das Spiel würde vor allem hohe Anforderungen an die CPU stellen und nicht so sehr GPU-gebunden sein, hieß es weiter. Man bräuchte also keine RTX 2080 um es spielen zu können. Man könnte das VR-Spiel auch auf schwächerer Hardware laufen lassen, müsste dann aber "vielleicht" mit Einbrüchen der Bildwiederholrate oder Rucklern leben, schrieb der Oculus-Mitarbeiter.Empfohlenee SystemvoraussetzungenMedal of Honor: Above and Beyond startet am Freitag, 11. Dezember 2020 im Rift-Store und auf Steam, inklusive Crossplay im Multiplayer. Unterstützt werden Rift- und Vive-Headsets sowie die Valve Index. Auch Oculus Quest und Oculus Quest 2 können per Link-Kabel mit einem Gaming-Rechner verbunden werden, um den PC-VR-Shooter zu spielen.Letztes aktuelles Video: MultiplayerTrailer