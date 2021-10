Medal of Honor: Above and Beyond: Wird bald für Oculus Quest 2 umgesetzt und belegt bis zu 45 Gigabyte

Respawns Shooter Medal of Honor: Above and Beyond kommt "bald" auch für Oculus Quest 2 . Das hat Facebook im Oculus-Blog verkündet. Der Release soll noch in diesem Jahr stattfinden, so das Update. Dabei sollen es alle Elemente des Originals für PC-VR in die mobile Fassung schaffen - also die Einzelspieler-Kampagne bei der französischen Résistance, der Mehrspieler-Part und die "Gallery"-Erfahrung mit Interviews überlebender Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg. Einer der enthaltenen Doku-Kurzfilme erhielt laut Mixed.de sogar einen Oscar.Die "alte" Oculus Quest (1) wird nicht mehr unterstützt. Im offiziellen Quest-Subreddit verriet Oculus zudem die Größe von rund 40-45 Gigabyte. Damit sollte der Titel gerade noch so auf das ehemals kleinste Modell der Quest 2 (64 GB) passen - mit allen Updates könnte es dort aber knapp werden. Kein Wunder also, dass Facebook im Handel mittlerweile das ehemalige Einstiegsmodell des VR-Systems mit einer 128-Gigabyte-Variante ersetzt hat . Auch Ubisofts später geplante Titel zu Splinter Cell und Assassin's Creed dürften schließlich nicht gerade klein ausfallen.In unserem Interview vor gut einem Jahr verneinte Game-Director Peter Hirschmann noch die Gerüchte um eine möglicherweise geplante Quest-Fassung. Die Design-Entscheidung für einen Hauch von Comic-Stil könnte sich jetzt allerdings auszahlen, wenn die Grafik für den Mobilchip umgesetzt wird. Im Test des Originals resümierten wir im Dezember 2020:"Abwechslung ist nicht alles: Der ambitionierte Mix aus VR-Shooter und wilden Action-Einlagen wirkt vielerorts nicht wirklich fertig oder ausgefeilt genug."Letztes aktuelles Video: VideoTest