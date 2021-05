Gold Rush: The Game: Die Goldsuche startet auf PlayStation und Xbox

Bergbauausrüstung : Sitze hinter dem Steuer verschiedener Fahrzeuge wie Bagger, Bohrer, Frontlader, Bulldozer und anderen. Der gesamte Goldabbau hängt von deinen Lenkfähigkeiten ab!

Nachdem man sich am PC bereits seit 2017 auf die Suche nach dem begehrten Edelmetall begeben darf, startet die Goldgräber-Simulation Gold Rush: The Game am 28. Mai auch für PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von knapp 20 Euro. Das Spiel basiert auf einer beliebten TV-Serie, die über den Discovery Channel ausgestrahlt wird. Die Hauptaufgabe innerhalb der Simulation besteht darin, diverse Maschinen für den Abbau zu bedienen und die nötigen Wartungsarbeiten vorzunehmen.Features:Bei Steam-Nutzern hinterlässt Gold Rush: The Game bei mehr als 9000 Rezensionen einen größtenteils positiven Eindruck.Letztes aktuelles Video: KonsolenTrailer