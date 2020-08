Lonely Mountains: Downhill: Erste Erweiterung: Vulkaninsel Eldfjall

Screenshot - Lonely Mountains: Downhill (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Lonely Mountains: Downhill (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Lonely Mountains: Downhill (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Lonely Mountains: Downhill (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Lonely Mountains: Downhill (PC, PS4, Switch, One)

Die erste Erweiterung für Lonely Mountains: Downhill ist von Megagon Industries und Thunderful Publishing angekündigt worden: Eldfjall Island. Die Vulkaninsel Eldfjall soll der bisher größte "Lonely Mountain" sein und bietet vier neue Strecken mit Herausforderungen. Die Entwickler planen neue Effekte (Gewitter, ausbrechender Vulkan), Outfits im Wikinger-Stil, einen Profi-Helm und freischaltbare Rucksäcke.Später in diesem Jahr soll noch ein (kostenloses) Update für Lonely Mountains: Downhill erscheinen. Es wird "Daily Rides" einführen, bei denen die Spieler plattformübergreifend um den ersten Platz auf der täglichen Rangliste kämpfen. Jeden Tag wird nach dem Zufallsprinzip eine Strecke mit neuen Hindernissen und Abkürzungen ausgewählt. Die täglichen Herausforderungen finden in einer drei- bis achtwöchigen Saison statt, in der man neue Belohnungen freischalten kann - u.a. je nach Platzierung am Ende einer Saison.Letztes aktuelles Video: Eldfjall Island DLC Trailer