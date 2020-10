Lonely Mountains: Downhill: Eldfjall Island: Erste Erweiterung ist startklar

Screenshot - Lonely Mountains: Downhill (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Lonely Mountains: Downhill (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Lonely Mountains: Downhill (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Lonely Mountains: Downhill (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Lonely Mountains: Downhill (PC, PS4, Switch, One)

Knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung von Lonely Mountains: Downhill ist die erste Erweiterung erschienen: Eldfjall Island (5,99 Euro). Der DLC ist auf PC, Switch und Xbox One verfügbar. Die PS4-Version wird etwas später versorgt. Außerdem verrieten Megagon Industries und Thunderful Publishing, dass das Spiel schon mehr als 1,2 Mio. Spieler auf allen Plattformen zählen würde.Die Vulkaninsel Eldfjall soll der bisher größte "Lonely Mountain" sein und bietet vier neue Strecken mit Herausforderungen. Die Entwickler planen neue Effekte (Gewitter, ausbrechender Vulkan), Outfits im Wikinger-Stil, einen Profi-Helm und freischaltbare Rucksäcke.Später in diesem Jahr soll noch ein (kostenloses) Update für Lonely Mountains: Downhill erscheinen. Es wird "Daily Rides" einführen, bei denen die Spieler plattformübergreifend um den ersten Platz auf der täglichen Rangliste kämpfen. Jeden Tag wird nach dem Zufallsprinzip eine Strecke mit neuen Hindernissen und Abkürzungen ausgewählt. Die täglichen Herausforderungen finden in einer drei- bis achtwöchigen Saison statt, in der man neue Belohnungen freischalten kann - u.a. je nach Platzierung am Ende einer Saison."“The way the game has been received during this past year has touched us more deeply than we anticipated. Not only was the number of positive reviews and loving feedback from the community overwhelming, but we know that for some riders, the Lonely Mountains were more than a just game", sagten Daniel Helbig und Jan Bubenik von Megagon Industries. "We've had players saying that the game brought them a place to retreat to during these challenging times the world has faced lately. It’s beautiful to see that our game has found its place in the heart of so many players."Letztes aktuelles Video: Eldfjall Island DLC Trailer