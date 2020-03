Deep Sky Derelicts: Definitive Edition und Konsolen-Adaptionen des Taktik-Rollenspiels angekündigt

Aktualisierung vom 13. März 2020, 15:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 12. März 2020, 07:33 Uhr:

Inzwischen haben 1C Company und Snowhound Games die Definitive Edition von Deep Sky Derelicts auch offiziell angekündigt . Sie soll am 24. März 2020 nicht nur für PlayStation 4, sondern auch für PC, Xbox One sowie Nintendo Switch erscheinen und 24,99 Euro kosten. Neben dem überarbeiteten Hauptspiel wird die Definitive Edition auch die beiden DLC-Erweiterungen New Prospects und Station Life enthalten.Das bereits für PC (zum Test ) erschienene Sci-Fi-Rollenspiel Deep Sky Derelicts wird am 24. März 2020 auch als Defenitive Edition für PlayStation 4 erscheinen, wie die Macher via PlayStation Blog bekannt geben: "Endlich können wir ankündigen, dass unser hochgelobtes Roguelike-Rollenspiel Deep Sky Derelicts über die Erkundung von Raumschiffen, mit taktischen, rundenbasierten Kartenkämpfen, für PS4 rauskommt! Das Spiel wird ab dem 24. März im PlayStation Store erhältlich sein.Vor zweieinhalb Jahren wurde Deep Sky Derelicts den Spielern vorgestellt. Seitdem ist das Spiel unter Fans des Genres sehr beliebt geworden. Darunter befanden sich auch viele PlayStation-Spieler, die das Spiel gerne auf ihrer Lieblingsplattform spielen wollten. In der Zwischenzeit wurde das Spiel erweitert und verbessert, mit neuen Inhalten und vielen neuen Features - sodass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, es auch auf PS4 herauszubringen!"Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten