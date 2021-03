The Colonists: Aufbau-Strategie mit kleinen Robotern auf Konsolenkurs

Kampagne: 14 Missionen, die auf friedliche oder militärische Weise gespielt werden können.

Zufällige Karten: Spiele auf nahezu unendlich vielen prozedural erzeugten Karten.

Sandbox-Modus: Passe verschiedene Spieleinstellungen an, um dein persönliches Spielerlebnis zu gestalten.

Frontiers: Kämpfe jeden Monat mit anderen Spielern auf einer brandneuen Karte um die Bestzeit.

Herausforderungstrophäen: Stelle dich besonderen Speedrun-Herausforderungen, die nur extrem erfahrene Kolonisten meistern können.

Karteneditor: Erstelle deine eigenen Karten und spiele und teile sie.

Das von Anno und Die Siedler inspirierte Aufbau-Strategiespiel The Colonists wird 2021 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wie Codebyfire, Mode 7 und Auroch Digital bekanntgeben . Auf GOG und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" sind, ist der letzten Monat auch im Epic Games Store erschienene Titel bereits seit Oktober 2018 erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "The Colonists ist ein entspannendes Aufbauspiel, das von Klassikern wie Die Siedler und Anno inspiriert wurde. Meistere eine Reihe von individuellen Kampagnenmissionen, errichte deine Kolonie auf zufällig erstellten Karten oder miss dich mit anderen Kolonisten auf von Spielern entworfenen Karten. Im Sandbox-Modus kannst du deine Kolonie außerdem uneingeschränkt zum Florieren bringen. Du kontrollierst ein Team von Robotern, die sich selbst replizieren können und gebaut wurden, um das Entstehen einer menschlichen Gesellschaft zu simulieren. Nach ihrer Flucht von der Erde können die Kolonisten die gesamte Galaxie auf der Suche nach einem neuen Zuhause durchstreifen und endlich die Siedlung ihrer Träume errichten.Du durchläufst beim Aufbau deiner Kolonie drei verschiedene Zeitalter, indem du die Infrastruktur entwickelst: Schaffe nicht nur Straßensysteme, sondern auch Schiffs- und Zugverbindungen. Ernte natürliche Ressourcen und fördere die Landwirtschaft sowie Nahrungsmittelproduktion. Schicke aber auch Expeditionen los, um neues Land zu finden, und erforsche neue Technologien. In zwei verschiedenen Missionssträngen kannst du entweder ungestört riesige Kolonien aufbauen oder dich militärisch mit KI-gesteuerten Kolonien messen, bis nur einer von euch übrig bleibt. Lass deiner Fantasie freien Lauf und erkunde, erforsche, verwalte, optimiere und verbessere, wie es dir gefällt. Das Spiel enthält einen umfangreichen Karteneditor, sodass du individuelle Karten erstellen und teilen und auf ihnen spielen kannst."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer