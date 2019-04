Bow to Blood: Last Captain Standing: Starterlaubnis für die erweiterten Luftschiffkämpfe erteilt - 4Players.de

Screenshot - Bow to Blood (HTCVive) Screenshot - Bow to Blood (HTCVive) Screenshot - Bow to Blood (HTCVive) Screenshot - Bow to Blood (HTCVive) Screenshot - Bow to Blood (HTCVive) Screenshot - Bow to Blood (HTCVive) Screenshot - Bow to Blood (HTCVive) Screenshot - Bow to Blood (HTCVive) Screenshot - Bow to Blood (HTCVive) Screenshot - Bow to Blood (HTCVive) Screenshot - Bow to Blood (HTCVive)

Am 3. April 2019 hat Tribetoy eine erweiterte Version seiner Luftschiffkämpfe Bow to Blood für PlayStation 4, PlayStation VR, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Oculus Rift und HTC Vive veröffentlicht. Bow to Blood: Last Captain Standing, so der Titel, wartet u. a. mit einem neuen schweren Schwierigkeitsgrad, mehr feindlichen Schiffen sowie verbesserter Grafik auf und ist im PlayStation Store Oculus Store und auf Steam erhältlich. In der Spielbeschreibung heißt es: "In Bow to Blood wirst du darum kämpfen, Champion der Arena zu werden, während die undurchschaubaren Overseers dich und die dich begleitenden Herausforderer in einer Fantasy-Reality-Show testen, in der der Sieger am Schluss alles gewinnt.Stehe auf der Brücke deines mächtigen Luftschiffs, während du das Schiff steuerst, deiner Crew Aufgaben zuweist, Waffen und Energie ausrichtest und sogar deine treue Waffe ziehst, wenn es eng wird. Deine KI-Konkurrenten in Bow to Blood haben ihre eigenen Motivationen, Ziele und Persönlichkeiten. Unterstütze deine Mitstreiter und gewinne ihre Unterstützung, oder nutze sie für persönliche Vorteile aus und mache sie dir zu Feinden. Du hast die Wahl, aber wähle weise, denn deine Gegner werden sich daran erinnern, wie du sie behandelt hast. Zufällige Begegnungen und eine wechselnde Besetzung sorgen dafür, dass kein Szenario dem anderen gleicht." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Last Captain Standing Launch Trailer