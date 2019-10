Ghost of Tsushima: Gerücht: Auf die zweite Jahreshälfte 2020 verschoben - 4Players.de

BTW, Ghost of Tsushima doesn't have a public release date yet, but it'll also be bumped later into 2020 to account for this delay. Don't expect them to suddenly turn it into a PS5 game or anything, but it was originally planned for the first half of the year - not anymore



Im Zuge der Verschiebung des Veröffentlichungstermins von The Last of Us 2 auf Ende Mai 2020 ( wir berichteten ) tauchten auch Hinweise auf die Verschiebung von Ghost of Tsushima auf. Der für gewöhnlich gut informierte Jason Schreier von Kotaku will aus Insider-Quellen erfahren haben, dass das Spiel von Sucker Punch nicht mehr in der ersten Jahreshälfte 2020 veröffentlicht wird.Seinen Informationen nach sollte es eigentlich bis Juni 2020 für PlayStation 4 erhältlich sein. Dieses niemals offiziell nach außen kommunizierte Terminfenster gilt laut Schreier nicht mehr. Aber man soll nicht erwarten, dass sich das Spiel urplötzlich in einen PS5-Titel verwandelt.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Spielszenen-Trailer