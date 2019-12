Ghost of Tsushima: "The Ghost" im ausführlichen Trailer; Release im Sommer 2020 - 4Players.de

Bei den Game Awards 2019 ist der versprochene Trailer zu Ghost of Tsushima präsentiert worden, der sich stärker um den Hauptdarsteller "The Ghost" dreht. Zugleich gaben Sony und Sucker Punch bekannt, dass das Open-World-Abenteuer im Sommer 2020 für PlayStation 4 erscheinen wird."Stahl und Schwertkampfkunst – beides musst du meistern, um in dieser kolossalen Quest im Japan des Jahres 1274 bestehen zu können, denn die mongolische Armee hat die Insel Tsushima eingenommen. Leg deine Rüstung an, schärfe dein Katana, häng dir deinen Langbogen um und schlüpfe in die Rolle von Jin, einem angeschlagenen Samurai, der die einzige Hoffnung der Insel gegen den erbarmungslosen Khan und sein grausames Reich ist. Durch riesige Bambuswälder, prächtige Schlösser und üppige Landschaften hindurch muss es eine einzelne tapfere Seele mit immensen Widerständen aufnehmen. Gelingt es dir, als "der Geist" zur Legende zu werden in dieser blutigen Geschichte aus Verrat und Opfern, die von klassischen Samurai-Erzählungen inspiriert wurde?"Letztes aktuelles Video: The Ghost