Ghost of Tsushima: Veröffentlichung auf Mitte Juli verschoben

Sony hat die Veröffentlichung von Ghost of Tsushima für PlayStation 4 verschoben. Das Action-Adventure von Sucker Punch wird ab dem 17. Juli 2020 erhältlich sein. Das Spiel wurde mittlerweile auch von der USK mit der Alterfreigabe "ab 18 Jahren" gekennzeichnet.Der bisherige Termin war der 26. Juni 2020. Gründe für die Verschiebung wurden nicht genannt. Aber der neue Termin von The Last of Us Part 2 (19. Juni 2020) dürfte eine wichtige Rolle bei dem Juli-Termin von Ghost of Tsushima gespielt haben ..."Das (...) von Sucker Punch Productions versetzt Spieler in das stimmungsvolle Japan des Jahres 1274, in dem der Kämpfer Jin Sakai mit dem Ehrenkodex der Samurai brechen und zum 'Geist' der Insel Tsushima werden muss, um die feindliche Invasion der Mongolen zurückzudrängen.""Wir wissen, dass es unter diesen Umständen nicht einfach ist, die Ziellinie zu erreichen. Beide Teams haben hart daran gearbeitet, erstklassige Erfahrungen zu entwickeln und wir können kaum eure Eindrücke abwarten, wenn die beiden Spiele in nur wenigen Monaten erscheinen", sagte Hermen Hulst, Leiter der Worldwide Studios von PlayStation.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer