Ghost of Tsushima: State-of-Play-Video: Als Samurai oder "Ghost" in der offenen Spielwelt

Sucker Punch und Sony haben soeben Ghost of Tsushima ausführlicher in einem State-of-Play-Video vorgestellt (Laufzeit: ca. 18 Minuten). Die Entwickler begannen mit der Erkundung der Insel Tsushima. Zu sehen war die Fortbewegung auf dem Rücken eines Pferdes und die Nutzung des "Guiding Winds" als Leitfaden durch die Welt, wobei auch Vögel und Rauchschwaden am Horizont auf interessante Orte in der offenen Welt hinweisen können. Sammelbare Gegenstände wie Bambus glänzten derweil in der stürmischen Spielwelt. Danach wurde demonstriert, wie der Angriff auf ein Dorf der Mongolen als Samurai (wichtig: zur richtigen Zeit "Parieren") oder als "Ghost" bzw. Assassine mit einfachen Stealth-Methoden ablaufen kann. Im Anschluss folgten die Anpassungsmöglichkeiten des Charakters und der schon fast obligatorische Fotomodus. Es wirkt jedenfalls so, als würde Sucker Punch die bekannte Open-World-Formel von Ubisoft als Grundlage nehmen, aber eleganter umsetzen und nicht die ganze Spielwelt mit Markierungen vollkleistern.Ghost of Tsushima vom Entwicklerstudio Sucker Punch versetzt die PlayStation-4-Spieler ab dem 17. Juli 2020 in das feudale Japan des Mittelalters. Im Jahr 1274 sieht sich die Insel Tsushima einer Invasion der mongolischen Armee ausgesetzt. Der Protagonist Jin Sakai, der von seinem Onkel zu einem Samurai ausgebildet wurde, ist gezwungen, seinen Ehrenkodex abzulegen und zum "Geist" von Tsushima zu werden, um die Invasion mit allen Mitteln zu bekämpfen und Japan vor dem Untergang zu bewahren.Das Open-World-Spiel erscheint am 17. Juli 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz ungeschnitten ab 18 Jahren exklusiv für PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer