Ghost of Tsushima: Day-One-Patch auf fast acht Gigabyte gewachsen

Für das Action-Adventure Ghost of Tsushima wird Sucker Punch zum geplanten Start am 17. Juli einen Patch bereitstellen, dessen Größe mittlerweile auf knapp acht Gigabyte angewachsen sein soll. Das schreibt DualShockers und bezieht sich dabei auf Aussagen von Quellen , die bereits mit dem gut trainierten Samurai Jin unterwegs sind. Wer mit dem Kauf der digitalen Version liebäugelt, sollte sich dagegen darauf vorbereiten, genug Platz auf der Festplatte frei zu haben: Nach Angaben von DualShockers verlangt Ghost of Tsushima etwa 50 Gigabyte an Speicherplatz.Letztes aktuelles Video: Ein Sturm zieht auf