Ghost of Tsushima: Trailer zum anstehenden Verkaufsstart des Action-Adventures

Sony PlayStation und das Entwicklerstudio Sucker Punch möchten mit dem Launch-Trailer zu Ghost of Tsushima auf den anstehenden Verkaufsstart des Action-Adventures am 17. Juli 2020 auf PlayStation 4 einstimmen. Das Spiel erscheint "ungeschnitten" (ab 18 Jahren) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unser Test in Romanlänge befindet sich in Arbeit."Im Jahr 1274 sieht sich die Insel Tsushima einer Invasion der mongolischen Armee ausgesetzt. Der Protagonist Jin Sakai, der von seinem Onkel zu einem Samurai ausgebildet wurde, ist gezwungen, seinen Ehrenkodex abzulegen und zum 'Geist' von Tsushima zu werden, um die Invasion mit allen Mitteln zu bekämpfen und zu helfen, Japan vor dem Untergang zu bewahren."