Ghost of Tsushima: Hinter den Kulissen: Die deutsche Stimme von Jin Sakai

Sony hat ein Hinter-den-Kulissen-Video zu Ghost of Tsushima veröffentlicht, in dem Johannes Semm, die deutsche Stimme des Hauptcharakters Jin Sakai, über seine Arbeit und das Action-Adventure ganz allgemein spricht. Semm und Tim Hennemann (Voice Over Director) gehen auch näher auf die Synchronisation ein und erklären, wie die Lokalisation solch eines AAA-Spiels abläuft.Sony: "Das PlayStation 4-exklusive Action-Adventure Ghost of Tsushima liefert mit Jin Sakai einen vielschichtigen Hauptcharakter, der im Laufe der Handlung eine starke Wandlung vom ehrenhaften Samurai hin zum unrühmlichen 'Geist' von Tsushima durchlebt. Der Synchronsprecher Johannes Semm verleiht Jin in der deutschen Tonspur die für diesen Wandel ideale Stimme. So stellt sich Johannes als Jin mit kraftvoller Entschlossenheit den Mongolen entgegen, während seine feinen stimmlichen Nuancen auch die innere Zerrissenheit dieses Protagonisten widerspiegeln."