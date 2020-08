Ghost of Tsushima: Koop-Multiplayer "Legends" mit eigenständigen Geschichten kommt im Herbst

Im deutschen PlayStation-Blog wurde verkündet, dass Sucker Punchs Action-Adventure Ghost of Tsushima einen "Koop-Online-Multiplayer-Modus" bekommen soll, der im Herbst 2020 als kostenloser Download zur Verfügung stehen wird. Legends ist demnach ein völlig neues Erlebnis. Es handle sich um einen separaten Modus, der weder Jin noch seinen Reisegefährten folgt.Stattdessen konzentriere er sich auf vier Krieger, die als Legenden etabliert wurden, die sich die Menschen auf Tsushima erzählten:"Die Einzelspieler-Kampagne von Ghost of Tsushima widmet sich einer offenen Welt, in der man die natürliche Schönheit der Insel erkunden kann. Legends hingegen ist eindringlich und fantastisch mit Schauplätzen und Gegnern, die von japanischen Volksmärchen und Mythologien inspiriert wurden. Zudem liegt der Schwerpunkt auf Koop-Kämpfen und -Action.Wir haben Legends so entworfen, dass es ein ausschließlich kooperatives Gameplay-Erlebnis ist. Ihr könnt euch mit Freunden zusammenschließen oder Legends über die Online-Spielersuche in Gruppen von 2 bis 4 Spielern spielen. Jeder Spieler kann aus einer der vier verschiedenen Charakterklassen wählen: Samurai, Jäger, Rōnin oder Assassine. Jede Klasse verfügt über einzigartige Vorteile und Fähigkeiten, die wir euch in Zukunft verraten werden.In Ghost of Tsushima: Legends könnt ihr mit zwei Spielern eine Reihe von Missionen spielen. Sie nehmen an Schwierigkeit zu und stützen sich auf die Grundlagen des Kampfes aus der Einzelspieler-Kampagne, jedoch mit neuen magischen Wendungen, denen häufig eine sorgfältige Abstimmung mit eurem Partner zugrunde liegt.Ghost of Tsushima LegendsWenn ihr zu viert unterwegs seid, dann könnt ihr euch wellenbasierten Überlebensmissionen stellen, in denen ihr Gruppen der härtesten Gegner, die Tsushima zu bieten hat, bekämpfen müsst. Darunter auch neue Oni-Gegner mit übernatürlichen Fähigkeiten.Wenn ihr die storybasierten als auch die Überlebensmissionen meistert, dann seid ihr vielleicht auch mutig genug, euch dem Raubzug für vier Spieler zu stellen, der kurz nach Veröffentlichung von Ghost of Tsushima: Legends erscheinen wird. Dabei werdet ihr zusammen mit euren Partnern in ein völlig neues Reich entsandt, um einen grausamen, fürchterlichen Gegner herauszufordern.Es ist so unglaublich erfüllend, alle eure fantastischen Reaktionen zu sehen, wenn ihr euch durch Ghost of Tsushima spielt. Wir haben so vielen von euch zugesehen, während ihr eure Playthroughs gestreamt habt, und wir können es kaum erwarten, diesen neuen Weg zu eröffnen, auf dem wir alle gemeinsam spielen können! Wir sind glücklich darüber, diesen Modus als Dankeschön für unsere Spieler Besitzern von Ghost of Tsushima komplett kostenlos anbieten zu können, und wir freuen uns schon darauf zu hören, was ihr denkt!Wir werden noch viel mehr über Legends zu erzählen haben, wenn wir uns der Veröffentlichung nähern, inklusive Charakterklassen, Anpassungen und mehr! Vielen Dank an alle für eure bisherige Unterstützung von Ghost of Tsushima!"Letztes aktuelles Video: EinsteigerGuide