Ghost of Tsushima: Update 1.1 und der kooperative Mehrspieler-Modus "Legends" erscheinen am 16. Oktober

"Neues Spiel+: Nach dem Durchspielen der Geschichte können Spieler in diesem Modus ein neues Spiel starten, bei dem sie alle Ausrüstungsteile und erlernten Fähigkeiten aus dem vorherigen Spieldurchlauf übernehmen. Der automatisch aktivierte höhere Schwierigkeitsgrad kann im Menü jederzeit geändert werden. Spieler dieses Modus erhalten zudem ein besonderes Pferd mit feuerroter Mähne, neue Talismane, neue Updates für Schwert, Bogen und Rüstungen sowie eine Reihe an neuen Trophäen.

Geistblumen-Händler: Geistblumen können ausschließlich im Modus Neues Spiel+ gefunden werden, beispielsweise als neue Belohnungen für den Abschluss von Missionen. In Ariake wird es einen mysteriösen neuen Händler geben, der einzigartige Rüstungsfarben und andere Aussehen-Objekte im Austausch gegen die Geistblumen sowie neue Talismane bereithält.

Andere Funktionen: Weiterhin bietet Version 1.1 einige Neuigkeiten wie Rüstungsausstattungen, mit deren Hilfe Talismane einzelnen Rüstungen zugeordnet werden können, um diese schneller zu wechseln. Außerdem wird künftig die Spielzeit bei der Auswahl eines Speicherstandes angezeigt. Weiterhin bietet der Fotomodus zusätzliche Optionen."

Samurai: Samurai wappnen sich vor allem für den direkten Nahkampf.

Jäger: Jäger sind begnadete Bogenschützen.

Ronin: Ronin können andere Spieler wiederbeleben und einen Geisterhund beschwören.

Assassine: Assassinen bündeln ihre gesamte Kraft in einzelne Angriffe und teleportieren sich über das Schlachtfeld.

"Story-Missionen: Story-Missionen führen zwei Spieler in die Geschichten von Gyozen, die von mythischen Ereignissen auf der Insel Tsushima handeln. Beim Freispielen höherer Schwierigkeitsgrade warten neue Begegnungen, stärkere Gegner, Bonusziele und größere Belohnungen auf die Spieler.

Überlebens-Missionen: In Überlebens-Missionen stellen sich vier Spieler fortlaufenden Wellen von Gegnern, um verschiedene Orte Tsushimas zu verteidigen. Dabei können sie Segen zur Unterstützung aktivieren, beispielsweise das Beschwören von Geisterbären. Je länger die Spieler überleben und je mehr Bonusziele sie erledigen, desto höher fallen die Belohnungen aus.

Raubzug: Der Raubzug ist ein dreiteiliges Abenteuer für ein Team aus vier Spielern, das Teamwork und genaue Absprachen erfordert. Es erscheint einige Wochen nach der Veröffentlichung von Ghost of Tsushima: Legends.



Für Ghost of Tsushima wird am 16. Oktober 2020 ein kostenloses Update auf Version 1.1 veröffentlicht. Das Update umfasst den kooperativen Mehrspieler-Modus Ghost of Tsushima: Legends, den Modus "Neues Spiel+" und weitere Verbesserungen.Updates der Einzelspieler-Kampagne (laut Sony):Ghost of Tsushima: Legends bietet Story-Missionen für zwei Spieler, Überlebens-Missionen für vier Spieler und einen Raubzug, der erst in "den Wochen nach der Veröffentlichung folgen" soll. Die Spieler können sich Ghost of Tsushima: Legends kostenlos im PlayStation Store herunterladen und es spielen, sobald das Basisspiel am 16. Oktober auf Version 1.1 aktualisiert wurde - eine Internetverbindung und eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft werden für Legends-Modus vorausgesetzt."Nach dem Installieren von Version 1.1 taucht an verschiedenen Orten des Basisspiels der neue Charakter Gyozen auf, der Geschichten über die 'Geister' seines Heimatlandes zu erzählen weiß. In die Lobby von Ghost of Tsushima: Legends gelangen Spieler entweder durch das Ansprechen von Gyozen, direkt vom Titelbildschirm, durch das Pausenmenü oder durch das Annehmen einer PSN-Einladung eines Freundes."In Ghost of Tsushima: Legends können sich die Spieler zwischen vier Charakterklassen entscheiden, die jeweils ihre eigenen Vorteile, Fähigkeiten, Talismane und Fernkampfwaffen mit sich bringen. Nach einem Tutorial entscheiden sich Spieler zunächst für eine Klasse. Die anderen Klassen können im späteren Verlauf zusätzlich freigeschaltet werden. Ein Spielerteam kann aus einer beliebigen Zusammenstellung an Klassen bestehen.Zu den Klassen gehören:Missionen:Ghost of Tsushima: Legends bietet neben dem beliebten Fotomodus auch eine Vielzahl an Ausrüstungen, Fertigkeiten und kosmetischen Updates, die während des Spielens freigeschaltet werden können – vollkommen ohne Mikrotransaktionen. Zudem wird es neue Trophäen geben, die in einer separaten Sektion zu gewinnen sind."