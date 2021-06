Ghost of Tsushima: Gerüchte: Director's Cut gesichtet und Ghost of Ikishima als Standalone-Erweiterung

Sony Interactive Entertainment arbeitet allem Anschein nach an einem Director's Cut von Ghost of Tsushima ab 39,99€ bei kaufen ) . Über die Inhalte des erweiterten Spiels von Sucker Punch Productions ist noch nichts bekannt, aber in der ESRB-Datenbank (Entertainment Software Rating Board; Altersfreigaben von Spielen in Nordamerika) ist ein Eintrag für die neue Version auf PlayStation 4 und PlayStation 5 aufgetaucht. Informationen über die Neuerungen im Vergleich zum PS4-Original sind der "Rating Summary" aber nicht zu entnehmen. Solche Angaben aus Datenbanken mit Altersfreigaben gelten als ziemlich sicher.Kürzlich gab es auch Gerüchte über Ghost of Ikishima (Release: 2021). Die Standalone-Erweiterung wird auf einer anderen (wahrscheinlich kleineren) Insel spielen. Es wird spekuliert , dass der Umfang der eigenständigen Erweiterung in etwa mit Uncharted: The Lost Legacy oder Marvel's Spider-Man: Miles Morales vergleichbar sein könnte. Ggf. könnte Ghost of Ikishima auch zusammen mit dem Ghost of Tsushima: Director's Cut für PlayStation 5 verkauft werden (wie bei Marvel's Spider-Man + Marvel's Spider-Man: Miles Morales). Die Ankündigung soll angeblich in der nächsten Woche erfolgen, bis dahin sind sowohl der Director's Cut als auch Ghost of Ikishima bloß Gerüchte.Erst kürzlich ist der Director's Cut von Death Stranding (PS5) vorgestellt worden und demnach wäre eine erweiterte Version von Ghost of Tsushima für PS5 nicht ungewöhnlich.Letztes aktuelles Video: Version 11 Trailer