Ghost of Tsushima: Director's Cut erscheint am 20. August 2021 für PS4 und PS5; neues Abenteuer auf Insel Iki

haptisches Feedback des DualSense-Controllers sowie Einsatz der adaptiven Trigger

verbesserte japanische Lippensynchronisation für die japanische Sprachausgabe

deutlich verbesserte Ladezeiten

4K-Auflösung mit einer Zielrate von 60fps

3D-Audio

Die Gerüchte haben sich heute bewahrheitet: Der PlayStation-exklusive Titel Ghost of Tsushima ab 39,99€ bei kaufen ) bekommt am 20. August 2021 eine Director's Cut Edition und im gleichen Zuge auch eine eigene Veröffentlichung auf der PlayStation 5 spendiert.Der Director's Cut für PS4 und PS5 enthält die Originalversion von Ghost of Tsushima, alle bisherigen Updates und Zusatzinhalte sowie mit "Die Insel Iki" als neues Abenteuer für Jin. Zudem wartet die PS5-Version des Spiels mit einigen exklusiven zusätzlichen Funktionen auf. Alle Ghost-of-Tsushima-Spieler bekommen am Tag des Releases noch Quality-of-Life-Updates, wie eine Erweiterung des Foto-Modus und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Auch Ghost of Tsushima: Legends soll ausgebaut werden.Über die neue Insel Iki schreibt Sony: "Im brandneuen Kapitel von Ghost of Tsushima reist Jin nach Iki, der Nachbarinsel von Tsushima, um Gerüchte einer mongolischen Präsenz zu untersuchen. Jedoch wird er in sehr persönlich Ereignisse verwickelt, die traumatische Erlebnisse aus seiner Vergangenheit hervorbringen. Neben der Fortsetzung der Story und neuen Charakteren dürfen sich Spieler auf der Insel Iki auf eine Menge frischer Inhalte freuen. Dazu gehören brandneue Umgebungen, Rüstungen für Jin und sein Pferd, Mini-Spiele, Fähigkeiten, Gegnertypen und noch vieles mehr."Der Director's Cut der PS5-Version bietet noch:"Wenn ihr bereits Ghost of Tsushima auf PS4 besitzt, könnt ihr euren Spielstand auf PS5 übertragen und dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Für neue Spieler steht der neue Inhalt auf Iki mit dem Beginn des zweiten Akts von Ghost of Tsushima zur Verfügung, nachdem ihr die Toyotama-Region erreicht habt.""Der Director's Cut von Ghost of Tsushima für PS4 und PS5 ist im PlayStation-Store vom 2. Juli 2021 bis zum 20. August 2021 vorbestellbar. Alle Vorbesteller des Director's Cut erhalten zusätzlich zu den Vorbesteller-Items im Spiel die PS4-Version von Ghost of Tsushima unmittelbar zum Download. Am 2. Juli 2021 wird die PS4-Standard-Version von Ghost of Tsushima aus dem PlayStation Store entfernt."Letztes aktuelles Video: Directors Cut Announcement Trailer