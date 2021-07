Ghost of Tsushima: Director's Cut: Insel Iki wird vorgestellt

Sony hat die Insel Iki, in der das neue Abenteuer der Director's Cut Edition von Ghost of Tsushima ab 39,99€ bei kaufen ) spielt, näher vorgestellt.Patrick Downs (Senior Writer von Sucker Punch Productions) erklärt im PlayStation.Blog : "Jins Reise beginnt, als er herausfindet, dass ein mysteriöser Mongolenstamm auf Iki Fuß gefasst hat. Er wird von einer Schamanin namens Ankhsar Khatun angeführt, die von ihren Anhängern verehrt wird und unter ihnen als 'der Adler' bekannt ist. Da sie sowohl eine Khatun als auch eine Schamanin ist, ist sie nicht nur eine Eroberin der Nationen, sondern auch eine Hüterin der Seelen. Und die Gefahr, die sie für Jin und sein Volk darstellt, lässt sich mit nichts vergleichen, dem sie bisher gegenüberstanden. Der einzige Weg, gegen diese Bedrohung vorzugehen, besteht darin, dass Jin zur Insel Iki zurückkehrt. Denn er ist dort schon einmal gewesen. Und mit der Konfrontation eines neuen und gefährlichen Feindes muss er sich auch alten Ängsten stellen und tief begrabene Wunden wieder aufreißen. Bei der Erkundung einer neuen Insel und dem Kampf gegen neue Bedrohungen werdet ihr auch in die dunkle Vergangenheit des Sakai-Klans eintauchen ...""Unsere teilweise fiktionale Version der Insel Iki bildet einen starken Kontrast zu Tsushima. Sie ist ein wildes, gesetzloses Gebiet voller Plünderer und Verbrecher, gezeichnet von Erinnerungen an den Krieg und resolut unabhängig. Die Samurai haben dort schon seit Jahrzehnten nicht mehr die Kontrolle. So fähig er auch ist, kann Jin es doch nicht alleine mit den Mongolen aufnehmen. Eine ganze Reihe zwielichtiger Persönlichkeiten wird sich ihm anschließen - oder von ihm umgangen werden - müssen, um den Adler zum Kampf herausfordern zu können. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wenn der Adler und ihr Stamm es schaffen, Iki zu unterwerfen und die Unterstützung der Inselbewohner zu erhalten, werden Tsushima und der Rest Japans in ernster Gefahr sein."Letztes aktuelles Video: Directors Cut Iki Story TrailerDer Director's Cut für PS4 und PS5 (Termin: 20. August 2021) enthält die Originalversion von Ghost of Tsushima, alle bisherigen Updates und Zusatzinhalte sowie "Die Insel Iki" als neues Abenteuer für Jin. Zudem wartet die PS5-Version des Spiels mit einigen exklusiven zusätzlichen Funktionen auf. Alle Ghost-of-Tsushima-Spieler bekommen am Tag des Releases noch Quality-of-Life-Updates, wie eine Erweiterung des Foto-Modus und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Auch Ghost of Tsushima: Legends soll ausgebaut werden.