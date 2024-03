Ghost of Tsushima: Feine Samurai-Action bald auf dem PC?





I’m hearing that we might be getting something about the Ghost of Tsushima PC port pretty soon. Maybe around the 5th?



— King Gronk Nick  (@Shpeshal_Nick) March 1, 2024

und: Sie alle haben es schon von dergeschafft. Ein Action-Adventure wird jedoch weiterhin vermisst, aber das könnte sich schon sehr bald ändern. Die Rede ist vonSuckerpunchs Schwanengesang der PlayStation 4 hat zwar längst eine überarbeitete Version für die PS5 bekommen, allerdings den PC bisher konsequent ignoriert.hat es jedoch immer wieder gegeben, auch wenn Sony eine offizielle Ankündigung bislang gemieden hat. Laut einemwird diese aber in den nächsten Tagen folgen.Ausgangspunkt ist Nick Baker, Host des Xbox Era Podcasts und in der Regel eine recht zuverlässige Quelle in Bezug auf Leaks und Gerüchte. Auf Twitter schreibt Baker, dass "wir vielleicht schon bald etwas über dieerfahren werden." Angeblich könnte es sogar bereits am 5. März soweit sein, auch wenn sich Nick nicht auf ein genaues Datum festlegen möchte oder kann.Sollten seine Informationen stimmen, dann wäre bereits am morgigen Dienstag der Stichtag. Das könnte durchaus passen, denn in der Regel erfolgte diebekannter PlayStation-Spiele recht schmucklos mithilfe eines ersten kleinen Trailers., bei der Sony die Portierung im Rahmen der Complete Edition ankündigte.Aloys zweites Abenteuer soll nun am 21. März inklusive der DLC-Erweiterungvia Steam und Epic Games Store erscheinen. Danach ist derzeit offen, wie es mitweitergeht – auch wenn auf dem Blatt Papier bereitsrealistisch erscheint. Sollte das Unternehmen allerdings an seinem Plan festhalten, dass mindestens zwei Jahre zwischen dem PlayStation- und PC-Release liegen, dann würde Kratos' Götterprügeleiim November 2024 eine neue Plattform bereisen.Um in den Monaten dazwischenentstehen zu lassen, wäre eine PC-Veröffentlichung von Suckerpunchs letztem Spiel durchaus denkbar. Dann erwartet Steam- und EGS-Spieler ein großes Samurai-Abenteuer, wie