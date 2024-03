Ghost of Tsushima: Alle Infos zur PC-Version

In der Gerüchteküche wurde es schon heiß gekocht, nun gibt es die Bestätigung: Sony bringt das einst PS4-exklusiveauf den– als Director's Cut und zum Vollpreis.Das Open-World-Abenteuer rund um den Samurai Jin Sakai aus der Feder von Sucker Punch Productions wird vom niederländischen und seit 2021 zu den PlayStation Studios gehörenden Entwickler Nixxes portiert. Inhaltlich bekommen PC-Spieler dadurch dasinklusive ein paarAllzu lange müsst ihr auf den Release der PC-Version von Ghost of Tsushima nicht warten: Bereits amsoll das Action-Adventure beiund imerscheinen. Der Director's Cut umfasst derweil die Vollversion des Originalspiels, die Insel Iki-Erweiterung und den Multiplayer-Modus. Eine finanzielle Ersparnis gibt es aber nicht: Trotz vierjähriger Wartezeit werdenfällig.Immerhin technisch soll sich die Geduld auszahlen, denn Nixxes hat intensiv an der Portierung der Engine-Technologie von Sucker Punch gearbeitet. So wird es von Anfang an- (21:9) und Super Ultrawide-Monitore (32:9) geben, darüber hinaus wird auch ein 48:9-Setup möglich sein. Außerdem gibt es eine Option zur Aktivierung vonoder, je nachdem über welche Grafikkarte ihr verfügt beziehungsweise welche Technologie euch eher zusagt.Zu guter Letzt versprechen die Entwickler, dass ihr Ghost of Tsushima komplett mit Maus und Tastatur erleben könnt. Alternativ könnt ihr aber auch zum Controller greifen, wobei sogar dieam PC genutzt werden können. Zusätzlich könnt ihr übrigens euer Steam- mit eurem PSN-Konto verbinden, um die Tracht des Bogenmeisters und den Talisman der hündischen Anwerbung zu erhalten.Falls ihr eine Vorbestellung wagt, könnt ihr euch außerdem über die folgendenfreuen: Pferd als Reisebegleiter in Neues Spiel+, Tracht des Reisenden und "Kaputte Rüstung"-Farben aus Bakus Laden. Bevor jedoch Ghost of Tsushima für den PC erscheint, folgt am 21. März dermittlerweile bekannt sind.