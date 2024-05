Ghost of Tshushima: Ihr benötigt kein PSN-Konto, außer...





Thank you for your feedback.



Just so you are aware, A PSN account is required for Legends online multiplayer mode and to use PlayStation overlay. It is not required to play the singleplayer game.



— Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) May 3, 2024

Das PR-Debakel rund umund der zwischenzeitlich angekündigten, hängt so manchem Spieler noch in den Knochen. Wird die Kontobindung zukünftig für Spiele der PlayStation Studios auf dem PC zum Standardprogramm gehören? Zumindest fürgibt es darauf jetzt eine eindeutige Antwort.Mittlerweile ist Sony zwar zurückgerudert und hat den, aber vermutlich ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Für die Mitte Mai erscheinendekönnt ihr aber beruhigt sein, zumindest wenn euch nichts an Trophäen und am optionalen Multiplayer-Modus liegt.Kurz nach der Verkündigung, dass zum Spielen von Helldivers 2 zukünftig ein PSN-Konto Pflicht werden soll, wandten sich mehrere Spieler direkt an Entwickler Sucker Punch mit einer entscheidenden Frage: Wird Ghost of Tsushima ebenfalls die Voraussetzung eines Accounts im PlayStation Network haben? Das Team gab eine, die sehr eindeutig ausfällt.Demnach müsst ihr euch zum Spielen der Singleplayer-Kampagne. Ein Konto bei Steam oder im Epic Games Store, je nachdem wo ihr das Open World-Abenteuer erwerbt, reicht vollkommen aus. So könnt ihr die Geschichte rund um Protagonist Jin Sakai ohne die Anbindung an einen weiteren Kontoservice erleben.Falls ihr allerdings den optionalenspielen oder Trophäen über das neue PlayStation-Overlay freischalten wollt, müsst ihr euren Steam-Account mit einem PSN-Konto verbinden. Für das erstgenannte Feature ist das vor allem notwendig, da Ghost of Tsushima von Anfang an Cross-Play unterstützen wird, sprich ihr auch mit Spielern auf der PS4 oder PS5 zusammen in den Kampf ziehen könnt.Sollte euch hingegen nur die Story interessieren, könnt ihr die Anmeldung beim PlayStation Network getrost. Falls ihr ab dem 16. Mai in das Samurai-Action-Adventure einsteigen wollt, solltet ihr allerdings vorher noch einen