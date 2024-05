Ghost of Tsushima: Spielbar auf dem Steam Deck – mit einer Einschränkung

Sony sorgt weiter dafür, dass ehemals PlayStation-exklusive Titel nach und nach auch auf dem PC erscheinen. Nach The Last of Us Part 1 im letzten Jahr undin diesem folgt morgen die PC-Umsetzung des Action-AdventuresNun gibt es ja seit einigen Jahren die Möglichkeit, solche Kracher nicht nur zuhause am Rechner zu genießen, sondern auch. Doch wird das atmosphärische Abenteuer im feudalen Japan überhaupt darauf laufen?Als Antwort auf diese Frage, die vielen potenziellen Spielern sicher unter den Nägeln brennt, schreibt das Studio Nixxes, das für die Portierung des Spiels zuständig ist: „Wir freuen uns, mitteilen zu dürfen, dass das Einzelspieler-Abenteuer von Ghost of Tsushima Director’s Cut, inklusive der Erweiterung Iki Island, auf dem Steam Deck genossen werden kann.“ Man habe exzessiv daran gearbeitet, dieund so ein bestmögliches Ergebnis auf dem Steam Deck und „ähnlichen Handheld-Gaming-PCs“ zu liefern.Allerdings kann es trotzdem sein, dass das Spiel mit dem Zusatz „Nicht unterstützt“ auf dem Steam Deck angezeigt wird. Das hat einen einfachen Grund, der auch in den vergangenen Tagen schon für Unmut gesorgt hat. Für denmuss das Windows-Betriebssystem auf die Funktionen des PlayStation Network-Kontos zugreifen.Dass dieses zum Spielen des entsprechenden Modus gebraucht wird, wurde letzte Woche bekannt, was dazu führt, dass das Spiel gleichist. Einmithinnehmen, bevor diedagegen aufbegehrten.Crossplay zwischen PC und den PlayStation-Konsolen wird beim Launch von Ghost of Tsushima übrigens, wie Nixxes weiterhin mitteilt. Er soll aber in einem künftigen Update implementiert werden. Das Samurai-Abenteuerunserer Zeit. Wie es einst in unserem Test abgeschnitten hat , könnt ihr hier nachlesen.