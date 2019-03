Blood & Truth: PSVR-exklusive Gangster-Action für Ende Mai datiert - 4Players.de

Im Rahmen der Übertragung von State of Play hat Sony einen Releasetermin für Blood & Truth bekanntgegeben: Demnach erscheint der interaktive Gangsterfilm am 28. Mai exklusiv für PlayStation VR.Der Titel entsteht im Sony Studio London und gilt als Weiterentwicklung der beeindruckenden Tech-Demo The London Heist, die man zum Start von PlayStation VR in der überteuerten Sammlung PlayStation VR Worlds erleben konnte.Jan hat sich das Spiel bereits im letzten Jahr auf der gamescom angeschaut. Seine Eindrücke lest ihr in der Vorschau Letztes aktuelles Video: Entwickler-Interview