Blood & Truth: Next-Gen-Update für den PSVR-Gangsterfilm; 4K/90 bestätigt

Aktualisierung vom 23. November 2020, 12:36 Uhr

Ursprüngliche Meldung vom 09. November 2020, 15:25 Uhr





- Higher resolution

- Higher framerate (up to 90 fps)

- Highest detail assets used at all times

- Improved texture details



…this is across the whole game, as well as all our FREE DLC!



— PlayStation London Studio (@LondonStudioHQ) November 9, 2020

PlayStations London Studio hat mittlerweile auf dem hauseigenen Web-Auftritt bestätigt, dass das PSVR-Spiel Blood & Truth ( ab 18,98€ bei kaufen ) an der PlayStation 5 in bis zu 4K-Auflösung (3840×2160 Pixel) mit 90 Bildern pro Sekunde läuft. Trotz der geringeren nativen 1080P-Auflösung des Headsets dürfte das Bild also deutlich vom Supersampling profitieren, selbst wenn die dynamische Auflösung einmal nicht 4K erreicht.Auf der PS4 Pro war das Ziel 1440p (2560×1440) bei 60 Frames und einer 120-Hertz-Darstellung (re-projected, also mit Zwischenbildern verdoppelt). Dank der diesmal nativen 90 Bilder pro Sekunde profitierten also auch der Flüssigkeits-Eindruck und die Rückmeldung der Steuerung, so die Entwickler.Der interaktive PSVR-Gangsterfilm Blood & Truth hat ein Next-Gen-Update für die PlayStation 5 spendiert bekommen. Die Entwickler (PlayStation London Studio) versprechen eine höhere Auflösung, eine höhere Bildwiederholrate (bis zu 90 fps), verbesserte Texturen und mehr Details. Diese Neuerungen wirken sich sowohl auf das Hauptspiel als auch auf den kostenlosen DLC aus.