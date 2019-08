Spelunky 2: Erscheint nicht mehr 2019 - 4Players.de

Hey, Spelunky fans! Unfortunately, I don't think we're going to get to release Spelunky 2 this year. Development is still going well and we're not far off target, but the density and detail of the game is demanding more time.



Thank you for your patience. pic.twitter.com/BJvsHUWAY0



— Derek Yu (@mossmouth) August 14, 2019

Freunde knallharter Jump-n-Runs im Rogue-like-Stil müssen sich noch in Geduld üben: Wie Gematsu.com berichtet, hat Mossmouth-Gründer Derek Yu getwittert , dass Spelunky 2 nicht mehr wie geplant 2019 erscheinen soll.Man sei nicht mehr weit vom Ziel entfernt, aber "die Dichte und Details des Spiels" verlangten einfach nach mehr Zeit. Kürzlich habe man z.B. nach Rückmeldungen zum Trailer Design-Änderungen vorgenommen und den Kontrast erhöht. Sobald ein Release-Datum festgelegt wird, will das Team es alle wissen lassen. Spelunky 2 befindet sich für PS4 und PC in Entwicklung, und zwar in Zusammenarbeit mit BlitWorks.