GeForce Now: Die Entfernung der Spiele von Activision Blizzard beruht auf einem Missverständnis

Aktualisierung vom 15. Februar 2020, 15:05 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 12. Februar 2020, 11:33 Uhr:

Mittlerweile liegt ein Statement bezüglich der Entfernung der Spiele von Activision Blizzard auf GeForce Now vor. Bloomberg berichtet, dass diese Entscheidung laut Nvidia "auf ein einfaches Missverständnis" zurückzuführen wäre. Es stellte sich heraus, dass der Spiele-Publisher eine "kommerzielle Vereinbarung" mit Nvidia abschließen wollte, bevor der Streaming-Dienst die Beta-Phase verlässt und in den Live-Betrieb wechselt. Da Activision Blizzard am Betatest von GeForce Now teilnahm, dachten die Verantwortlichen von Nvidia hingegen, dass sich diese Vereinbarung auch auf die "erste Trial-Phase" von GeForce Now erstrecken würde - also die jüngst gestartete Gründer-Phase ( wir berichteten ). Die Betreiber von GeForce Now hoffen, dass sie nach der Feststellung dieses Missverständnisses wieder mit Activision Blizzard zusammenarbeiten können, um Spiele wie Overwatch, Call of Duty und World of WarCraft wieder auf dem Streaming-Dienst aktivieren zu können.Spiele von Activision Blizzard, darunter Call of Duty: Modern Warfare, Overwatch und Diablo 3, werden nicht länger mit dem kürzlich gestarteten Streaming-Service Geforce NOW funktionieren. Wie ein Sprecher von Nvidia nach Angaben von PC Gamer im Forum bestätigte, folgt man damit dem ausdrücklichen Wunsch des Publishers, die hauseigenen Spiele aus der Bibliothek von Geforce NOW zu entfernen und damit die Streaming-Option zu unterbinden.In dem Statement heißt es: "Während wir den nächsten Schritt in der Evolution von GeForce NOW einleiten, haben wir zusammen mit Publishern daran gearbeitet, einen robusten Katalog eurer PC-Spiele bereitzustellen. Das bedeutet, dass kontinuierlich neue Spiele hinzugefügt werden, hin und wieder aber auch welche entfernt werden müssen - vergleichbar mit anderen digitalen Serviceangeboten.Wie von ihnen gewünscht, beachtet den Hinweis, dass Spiele von Activision-Blizzard vom Service entfernt werden. Obwohl das bedauerlich ist, hoffen wir, in Zukunft mit Activision-Blizzard zusammenzuarbeiten und in Zukunft diese Spiele und mehr zurückbringen zu können."Es wird spekuliert, dass Activision-Blizzard mit den aktuellen Konditionen unzufrieden sein könnte und eine neue Vereinbarung mit Nvidia anstrebt. In den Kommentaren machen bereits einige Nutzer ihrem Ärger Luft, weil sie erst kürzlich Spiele des Publishers für die Verwendung mit GeForce NOW gekauft haben.Letztes aktuelles Video: Beta Testlauf mit mehreren Spielen