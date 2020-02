GeForce Now: Auch Bethesda entfernt seine Spiele von dem Streaming-Dienst

Nach Activision Blizzard entfernt auch Bethesda die eigenen Spiele von GeForce Now - mit einer Ausnahme, und zwar Wolfenstein: Youngblood . Weshalb die Spiele von dem Streaming-Dienst von Nvidia entfernt werden, ist unklar. Konkrete Angaben zu den Gründen wurden nicht gemacht. Bei Activision Blizzard war von einem Missverständnis bezüglich des Übergangs von der kostenlosen Testphase zur Founders-Phase die Rede ( wir berichteten ).Laut FAQ-Bereich bei Nvidia liegt die Entscheidung ausschließlich bei den Partnern/Publishern, ob ein Spiel angeboten werden soll oder nicht. Es ist möglich, dass die Spiele in der Zukunft wieder verfügbar sein werden. Nvidia erwartet, dass das Spiele-Aufgebot nach dem Ende der 90-tägigen Founders-Phase stabiler sein wird. Cyberpunk 2077 wird man jedenfalls via GeForce Now spielen können, heißt es Insgesamt sind die folgenden Spiele betroffen : Dishonored, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider, Doom, Everspace (kein Zusammenhang mit Bethesda), Fallout 3, Fallout 76, Fallout: New Vegas, Prey, Quake Champions, Rage 2 (Bethesda.net / Steam), The Elder Scrolls Online: Elsweyr, The Elder Scrolls 5: Skyrim, The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, The Evil Within 2, Wolfenstein 2: The New Colossus, Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein: The Old Blood.Letztes aktuelles Video: Video-Test