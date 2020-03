GeForce Now: Epic Games unterstützt und lobt den Streaming-Dienst; Warnung vor Plattform-Beschränkungen

It’s the most developer-friendly and publisher-friendly of the major streaming services, with zero tax on game revenue. Game companies who want to move the game industry towards a healthier state for everyone should be supporting this kind of service!



Während 2K Games, Activision Blizzard, Bethesda und noch weitere Hersteller ihre Spiele von dem Streaming-Dienst GeForce Now entfernt haben ( wir berichteten mehrfach ), bekommt Nvidia nun prominenten Zuspruch von Epic Games.Tim Sweeney (CEO von Epic Games) erklärte via Twitter, dass Epic den Dienst "von ganzem Herzen" unterstützen will und auch die exklusiven Titel via GeForce Now spielbar sein werden, wobei im Prinzip die jeweiligen Entwickler das letzte Wort hätten. Der Epic-Frontmann ist aber der Ansicht, dass wenn man ein Spiel in der Epic-Games-Bibliothek besitzen würde, sollte man es über den Streaming-Dienst von Nvidia spielen können. Die Epic-Games-Integration bei GeForce Now wollen sie mit der Zeit verbessern, heißt es weiter.Sweeney ist der Ansicht, dass GeForce Now der Entwickler- und Publisher-freundlichste Streaming-Service sei, weil der Dienst keine "Steuer" auf Einnahmen des Spiels erheben würde. "Spielefirmen, die die Spieleindustrie in einen gesünderen/besseren Zustand für alle bringen wollen, sollten diese Art von Service unterstützen", schrieb er via Twitter.Der Epic-Games-Chef wirft einen skeptischen Blick in die Zukunft der Streaming-Dienste und vor allem auf die Vormachtstellung von Apple und Google, die mit ihren Stores jeweils einen Anteil in Höhe von 30 Prozent an sämtlichen Einnahmen erhalten. Fortnite (von Epic Games) wird bekanntlich nicht im Google-Play-Store angeboten, weil Epic nicht die Google-Payment-Dienste nutzen wollte und deswegen ausgeschlossen wurde. Epic wollte einen eigenen Zahlungsdienst nutzen, wodurch Google keine Anteile an den Einnahmen erhalten hätte - deswegen ist die "Epic Games App" nicht im Play Store zu finden, sondern kann nur direkt installiert werden. In dem Zusammenhang bezeichnete er die Verweigerung von Apple, Spiele-Streaming-Dienste auf iOS zuzulassen, als "größenwahnsinnig"."Ich warte nur bis später in diesem Jahr, wenn Google gegen Apple vorgeht und Stadia von iOS entfernt wird, während Google dann GeForce NOW, xCloud und Fortnite von Google Play blockiert - und diese ganze verrottete Struktur beginnt in sich zusammenzufallen", schrieb Sweeney.Letztes aktuelles Video: Video-Test