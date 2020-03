GeForce Now: Gründer-Mitgliedschaften in Europa vorerst ausverkauft; Server-Kapazitäten werden erhöht

Obgleich viele Publisher (2K Games, Activision, Bethesda) ihre Spiele von GeForce Now entfernt haben, meldet Nvidia, dass die Kapazitäten für Gründer-Mitgliedschaften in Europa vollständig ausgeschöpft sind. Die Gründer-Mitgliedschaften (GeForce Now Founders) sind somit vorerst ausverkauft. Es wird damit gerechnet, dass in Kürze die Gründer-Mitgliedschaft auch in Nordamerika ausverkauft sein wird.Nvidia arbeitet daran, die Kapazitäten durch zusätzliche Server in den Rechenzentren zu erhöhen. Nach diesem geplanten Server-Upgrades sollen die Gründer-Mitgliedschaften wieder angeboten werden. In der Zwischenzeit kann man sich für den Gratis-Zugang von GeForce Now anmelden sowie benachrichtigen lassen, wenn wieder Gründer-Mitgliedschaften verfügbar werden ( zur Website ).Letztes aktuelles Video: Video-Test