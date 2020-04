GeForce Now: Zehn weitere Spiele verfügbar, darunter Mount & Blade 2 und The Cycle

Zehn weitere Spiele sind auf GeForce Now verfügbar , diesmal sind es Titel von unabhängigen Entwicklern, die in der Indie-Spotlight-Rubrik der GeForce-Now-App hervorgehoben werden. Über den Streaming-Dienst sind die folgenden Titel fortan spielbar: Mount & Blade 2: Bannerlord, Mount & Blade: With Fire and Sword, The Cycle, Tropico 5, Speed Runners, Postal 2, Dwarrows, Jack Orlando: Director's Cut, Knights and Merchants und Draganronpa 2: Goodbye Despair.In Zukunft möchte Nvidia neue Spiele für GeForce Now immer am Donnerstag bekannt geben. Diese Titel sollen mit "Game Ready on GeForce Now" beworben werden. Erst kürzlich hatte Tim Sweeney, Gründer und CEO von Epic Games, GeForce Now als "Entwickler- und Publisher-freundlichsten Streaming-Dienst" bezeichnet ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Video-Test