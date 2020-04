GeForce Now: Mehr Ubisoft-Spiele sind dabei; Warner Bros., Xbox, Codemasters und Klei ziehen sich zurück

Im bisherigen Spiele-Aufgebot von GeForce Now waren einige Titel aus dem Ubisoft-Katalog verfügbar . Dieses Angebot soll weiter ausgebaut werden. So sollen alle Spiele aus den Reihen Assassin's Creed und Far Cry fortan auf dem Streaming-Dienst bereitstehen - sowohl via Uplay als auch bei anderen "unterstützten Stores". Weitere Spiele sollen folgen.Darüber hinaus haben Warner Bros. Interactive Entertainment, die Xbox Game Studios, Codemasters und Klei Entertainment entschieden, dass ihre Spiele nicht via GeForce Now genutzt werden dürfen. Die entsprechenden Titel werden am 24. April 2020 aus dem Angebot entfernt. Trotz dieser Abgänge will Nvidia weiter an der Streaming-Plattformen festhalten und sie u.a. mit Ubisoft, Epic, Bungie, Bandai Namco ausbauen. Insgesamt sind (laut Hersteller) über 1.500 Spiele via GeForce Now verfügbar, darunter 30 der Top-40-Spiele auf Steam.Im Juni 2020 soll GeForce Now dann "kommerziell" starten. Bis Ende Mai sollen noch größere Veränderungen an dem Spiele-Katalog vorgenommen werden, also Spiele hinzugefügt oder entfernt werden. Die Veränderungen werden in der Regel am Donnerstag kommuniziert.Letztes aktuelles Video: Video-Test