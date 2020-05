GeForce Now: 19 weitere Spiele für den Cloud-Gaming-Service

ATOM RPG Trudograd

Super Mega Baseball 3

Aven Colony

Battlestar Galactica Deadlock

Bomber Crew

Children of Morta

Danganronpa V3: Killing Harmony

Dead Island: Riptide Definitive Edition

The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC

Europa Universalis 3 Complete

Goat Simulator

The King of Fighters 14

Kingdom: New Lands

Men of War: Assault Squad

Party Hard

Risen 2: Dark Waters

Surgeon Simulator

The Wild Eight

Nvidia hat 19 weitere Spiele benannt, die fortan über dem Streaming-Dienst GeForce Now zugänglich sind. Die Spiele sind in der Regel über Steam verfügbar."Game Ready auf GeForce Now" sind (seit dem 14. Mai):Dienstbeschreibung laut Hersteller: "Der Cloud-Gaming-Service GeForce Now bietet den Nutzern ein erstklassiges Spielerlebnis mit niedriger Latenzzeit und beeindruckender Raytracing-Grafik. Dabei spielt es keine Rolle auf welchem Gerät man spielen möchte: Mac, Android, PCs oder Shield TV. Das Lieblingsspiel sofort starten und spielen: Genau das bedeutet Game Ready auf GeForce NOW. NVIDIA optimiert das Spielerlebnis für Cloud Gaming und bietet Leistungsverbesserungen in Form von Game Ready-Treibern an. Außerdem werden GeForce NOW Spiele regelmäßig mit Updates und Patches unterstützt und glänzen in beeindruckender Grafik mit Raytracing, sofern die Spiele RTX unterstützen."